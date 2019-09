Britové mají veliký problém, protože cestovní kancelář používala i svoje letadla. Přesun klientů může trvat několik dnů i týdnů, popisuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Logisticky je to veliká akce, britská vláda na to vyčlenila padesát letadel. Bude to možná nákladnější, než kdyby banky půjčily společnosti Thomas Cook peníze, míní Papež.