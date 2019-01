Angličtina je hrozný boj, učebnice jsou strašné, fixujeme se na slovíčka, říká Šácha

dnes | Do škol se valí unylé učebnice, spousta učitelů je špatných a ti dobří jsou ve vleku osnov, které se musí učebnicemi řídit, je to provázaný systém, tvrdí soukromý učitel angličtiny Milan Šácha. Angličtina, kterou většina Čechů mluví, podle něj nemá s tou opravdovou nic společného. Sám vede kurzy ve skupinách s deseti lidmi. To, že individuální výuka je nejlepší, je zaklínadlo, které slyším všude, mylná je i představa, že nejlepší učitelé jsou rodilí mluvčí, myslí si Šácha.