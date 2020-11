Hrozí, že se z naší planety stane místo, kde se nebude moci žít, Attenborough to říká už dlouho. Jestli to někdo může změnit a má vliv, tak je to on, je to mezinárodní hvězda, jeho dokumenty hodně věcí změnily. Máme problém, musíme jednat teď, podle něj je třeba zachovat co nejvíce divoké přírody, říká biolog David Storch o přírodovědci Davidu Attenboroughovi a jeho filmu Život na naší planetě.