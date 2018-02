Babiš a StB? Důkazy svědčí o vědomé spolupráci, jeho svědci jsou nedůvěryhodní, říká Krajňák

13. 2. | Ani soud pro lidská práva by nemohl rozhodnout jinak, je přesvědčený člen slovenského Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák. Krajský soud v Bratislavě zamítl žalobu Andreje Babiše, který tvrdil, že je v archivech StB veden jako agent neoprávněně. Relevantní důkazy, které by mohl premiér ve sporu použít, jsou zachované u nás, v jeho prospěch ale nesvědčí, říká Krajňák. To, že je spolupracovník komunistické tajné policie premiérem, je podle něj tragické. Lidé pomalu zapomínají, že StB byla zločinecká organizace, která se podílela na zločineckém režimu, dodává.