Babiš a Zeman jsou monstra, musíme to přežít, pražské kavárny si vážím, říká Třeštík

dnes | Vládnoucí monstra musíme přežít, i když jsou to monstra velká, ve srovnání s tím, co bylo čtyřicet let před rokem 1989, je to ještě dobré. Pražská kavárna bylo humorné označení, dnes to zahrnuje lidi, kterých si vážím. Když se objevil Facebook, byl jsem zvědavý a uvízl tam, je to stejně narcistní médium, jako jakékoliv jiné publikování, necítím se být jen humoristou, píšu i vážně, říká spisovatel a sběratel umění Michael Třeštík. V manželství je třeba, aby se to povedlo hned na začátku, pak už jde o to být tolerantní a zajímat se jeden o druhého, dodává.