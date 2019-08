Babiš chce vyhrát, to on dal návrh na Šmardu, teď ustupuje Zemanovi, říká Valachová

19. 8. | Nechceme, aby Babiš tančil s Michalem Šmardou v opeře, návrh na jeho jmenování dal Zemanovi on, teď prezidentovi ustupuje a kádruje naše kandidáty. Je to víc než boj o Šmardu. Máme další jména, rozhodne se do konce týdne po jednání vedení ČSSD a poslanců, říká Kateřina Valachová, poslankyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu. Premiér nehájí vládu, zatím jsme nevyčerpali všechny možnosti, mělo by se zasednout k jednání za zavřenými dveřmi, jsem pro vládu s ANO, ale sociální demokracie se dostala na hranici, dodává.