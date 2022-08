„Andrej Babiš má tu smůlu, že má hodně velmi silných oponentů, ale to si zasloužil do jisté míry sám. Nazývat své odpůrce fašisty nebo nacisty není ani inteligentní, ani adekvátní. Kdyby se ohradil tím, že ti lidé porušují jeho právo na svobodu projevu, tak by to bylo zcela namístě,” míní právník Tomáš Sokol.

