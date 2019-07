Babiš nechce naštvat Zemana. Smrtící mohou být jeho kauzy a podpora SPD, říká Jelínek

4. 7. | Divil bych se, kdyby vláda vydržela do řádných voleb, Zeman dlouho pracuje na rozvratu ČSSD, ale Babišovi se hodí sociální demokracie jako strana ochotná s ním vládnout. Kombinace kauz a podpory od extremistů z SPD by mohla být pro Babiše smrtící koktejl, říká Lukáš Jelínek, politolog a člen vedení Masarykovy dělnické akademie. Zeman chce mít exekutivu pod palcem, nejde o to, kdo bude mít ministerstvo kultury, ale je to jen vhodná příležitost, aby mohl strčit nohu do dveří, dodává.