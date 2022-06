Bačina: Konec spalováků je pro automobilky v EU záchrana. Nevydržely by konkurenci

„Nejprodávanějším autem v Evropě je už teď model Tesly. To, že elektromobilita vyhrává, je realita dneška. A pokud do toho evropské automobilky nezačnou šlapat víc, budou mít problém,” hodnotí autor projektu Tesláček.tv Ondřej Bačina plán EU zakázat od roku 2035 prodej aut se spalovacími motory. „V roce 2025 dojde k zásadnímu zlomu, a to bude vyrovnání cen mezi elektromobily a automobily,” dodává.

