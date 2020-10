Od konce profesionální kariéry jsem byl jednou hrát, kdykoliv půjdu, bude to horší, než na co jsem byl zvyklý. Tenisová kariéra byla hezká, ale člověk se musí nachystat na ten život potom, říká bývalý profesionální tenista Tomáš Berdych, který se věnuje mimo jiné investicím, třeba do firmy Festka. Někdy jsem na sebe měl možná příliš velké nároky, ani po roce mi tenisová kariéra nechybí, dodává.