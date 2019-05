Boková: Mám v sobě divokost po tátovi. Vadilo mi, že jsem jiná, ale teď jsem ráda

dnes | Nestydím se za to, jaká jsem, a vážím si toho, že mám skvělou rodinu a bohémskou domácnost, říká herečka a houslistka Jenovéfa Boková, dcera občanského aktivisty Johna Boka a od letoška také držitelka Českého lva za hlavní roli ve filmu Chvilky. Dostalo mě to, mohla to být větší ostuda, jsem ještě sprostší, vzpomíná na děkovnou řeč ze slavnostního večera. Rozhodla jsem se živit herectvím, hraním na housle se živit nechci, v Česku je to hrozně nedoceněné, říká Boková.