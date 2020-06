Petr Vokřál byl primátorem v době, kdy korupční pavučina bujela, politickou odpovědnost za to má. Jeho odchod je výsledkem zápolení dvou frakcí ANO. Tu druhou reprezentuje Jiří Faltýnek, syn šéfa poslanců hnutí, který má v Brně zásadní vliv, ačkoliv to popírá, líčí redaktor Aktuálně.cz Lukáš Valášek. Faltýnek Vokřála stvořil, v posledních měsících se ale stalo něco, co ten vztah vyhrotilo, říká.