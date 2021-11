Byla jsem skrblík. Desítky miliard nová vláda ušetřit nedokáže, říká Schillerová

„Jsme v nejtěžší situaci, v jaké kdy která vláda byla. Nedokázala bych žít s tím, že jsem ekonomice nepomohla, jako se to stalo v roce 2011. Nechme historii, ať to posoudí,” říká končící ministryně financí Alena Schillerová. „Vyvolal se tu obrovský strach ze zadlužení státu, to novou vládu dožene. Brutální škrty, které plánuje, by se dotkly ekonomiky a občanů této země. To je smutné,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!