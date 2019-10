Dalo by se to přirovnat k parní komoře. Byl tam vzduch, který by se dal krájet. Bojovala jsem sama se sebou a ne s ostatními, popisuje česká vytrvalkyně Marcela Joglová maratonský závod na atletickém mistrovství světa. V extrémních klimatických podmínkách obsadila 20. místo. Na jednu stranu mi ostatních bylo líto, na druhou stranu mě to posilovalo v tom, že to prostě dám, dodává.