Cápová: Královna dala Britům vše, co potřebovali. Teprve čas ukáže, jak byla zásadní

„Smrt královny Alžběty II. svět překvapila. Ještě před dvěma dny plnila svoje panovnické povinnosti a rozdávala úsměvy. Je to nepochybně konec jedné éry,” říká zástupkyně šéfredaktora Forbes Irena Cápová. „Teprve budoucnost ukáže jak byla zásadní, její příběh je příběhem století. Pokud někdo dal Britům to, co v nejtěžších časech potřebovali, pak to byla právě Alběta, a to nezmizí,” dodává.

