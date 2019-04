Čekání je u konce. Hra o trůny jde do finále. Seriál opět dostal grády, těší kritičku

dnes | Hra o trůny je fenomén, seriál má svoje propady a vrcholy, ale teď je očekávání vysoko, v sedmé sezóně to zase začalo být zajímavé, říká redaktorka Respektu Jindřiška Bláhová. Premiérový díl závěrečné série odvysílá stanice HBO dnes večer a tvůrci slibují velkolepé finále s epickou bitvou. To ale není to nejzajímavější, v seriálu je politika i pletichaření, to je to, co lidi přitahuje, seriál do jisté míry reflektuje představy o normálním světě a je stejně nevyzpytatelný, míní filmová kritička.