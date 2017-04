Češi proti neziskovkám? Někdy se skoro bojím říct, co dělám za práci, říká pracovník Člověka v tísni

dnes | Když jsem začínal, tak jsem to vnímal jako prestižní práci, v dnešní době se mi někdy stane, že se i skoro bojím říct, co dělám, není to příjemný, když člověk má pocit, že do práce dává všechno, dělá to v místech, kam by možná ani normální lidé nešli, a pak za to sklidí kritiku, jako je ta v Čechách, říká humanitární pracovník organizace Člověka v tísni na Ukrajině Jan Novák. Jeho přítelkyně a spolupracovnice Kateřina Joudalová dodává, že je otázkou, jestli nejde pouze o momentální náladu. Češi jsou totiž podle nich solidární. Na řadě misí prý zažívají silné okamžiky.