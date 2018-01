České školství je nemocné, inkluze a kariérní řád dopadly tak, jak dopadnout musely, říká Trnka

dnes | Ministři se nevěnovali školství tak, jak by měli, bez koncepce jsou frustrovaní rodiče, žáci i učitelé, tvrdí zakladatel sítě soukromých škol Tomáš Trnka. Tuzemské školství podle něj vypadá jako za Marie Terezie a vůbec nereflektuje změny ve společnosti. V rámcovém vzdělávacím programu si musíte najít prostor pro to, abyste mohl vyučovat tak, jak si to žádá rok 2018, říká.