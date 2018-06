Českem se proženou bouřky. Jejich lovci se na ně těší. Je to dobrodružství, líčí Duspara

dnes | Nebezpečné to určitě je, řídíme se ale určitými pravidly, například nevjíždíme do jádra bouřky, říká Robin Duspara. Vede Czech Thunderstorm Research Association, jejíž členové v tuzemsku sledují a dokumentují extrémní meteorologické jevy. Pohybujeme se v terénu s vybranou bouřkovou buňkou, za den najezdíme i 800 kilometrů, popisuje Duspara. Odpověď na otázku, zda silných bouřek v Česku přibývá, je podle něj složitější. Lidé se o to daleko více zajímají, jsou nás tisíce, a ty jevy jsou proto lépe zdokumentované, míní Duspara.