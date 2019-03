Česko má hrůzu z moderní architektury, každý se bojí udělat rozhodnutí, říká Jiřičná

dnes | Když je tu něco, co vypadá trošku jinak, tak člověku narostou rohy a všichni se od něj distancují, věci jako v Anglii tady nikdo nepovolí, tvrdí architektka Eva Jiřičná, která slaví 80. narozeniny retrospektivní výstavou v pražském centru DOX. Nikdy na sebe nejsem pyšná, nic není tak dokonalé, abyste si mohl říct, že to lépe nešlo, mým největším snem je udělat zítra lépe to, co jsem dneska zvorala, říká. Ráda pracuju s kovem a se sklem, miluju světlo a sklo s ním dělá úžasné věci, dodává slavná architektka.