Vládní semafor byl prezentován tak, že označuje země, kam je možné cestovat. Ministr Vojtěch to několikrát řekl. Přitom to vůbec není pravda, vysvětluje David Eiselt z portálu Cestujlevně.com. Řada zemí, které vláda označila jako bezpečné, totiž Čechy na své území nepustí. Pokud chceme něco rozvolnit, tak by to mělo mít jasný řád. Teď se pravidla každou chvílí mění, kritizuje.