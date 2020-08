Lidé o nás mluví, jako kdyby gayové a lesby byli neplodní. A tak to není. To, že jsme lesby, nezničilo naši touhu po rodičovství. Dítě může přijít na svět různými způsoby, říkají Žaneta Sladká a Tereza Lavičková. Čelíme sexismu. Nikdo nám moc nevěří, že spolu jsme. Ve společnosti panuje představa, že muž plus žena rovná se láska, takže když miluju ženskou, musím vypadat trochu jako chlap, míní.