Chci změnit politickou dynamiku, udělat to, co Andrej Babiš v roce 2013, ale nejsem oligarcha. Ztratil jsem víru, že opoziční strany něco změní, situace je zablokovaná. Je čas přestat sedět na zadku, říká Mikuláš Minář, bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, který se rozhodl vstoupit do politiky. Zvedá se tu vlna těch, kteří chtějí změnu, já dokážu lidi je spojovat, dodává.