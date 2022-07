Chtěla bych vysvětlit celou chemii, ve škole jsem byla šprt, říká Olinium Chemistry

Jsem lektorka, učitele obdivuju. Do mého kurzu chodí lidé dobrovolně, chtějí se to naučit, říká popularizátorka chemie Olga Ryparová. Pochopení chemie je okamžik, kdy to dokážete spojit s něčím ze života, nebo si na to můžete sáhnout. Když chcete učit chemii, studujete chemii a pedagogiku skoro nemáte. To nejdůležitější ohledně učení vás tedy vysoká škola nenaučí. Olinium vymyslela moje kamarádka.

