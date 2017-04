Jsem nepohodlný pro jakýkoliv systém, chtěl bych být pro něho nebezpečný, říká anarchista Ševcov

dnes | Chtěl bych dělat to, co bude narušovat status quo, co bude v reálném konfliktu s okolními politickými represivními institucemi, co bude inspirovat lidi a přinášet nové nápady, je dost taktik a rozmanitých činů, je úplně v pohodě, jestli někdo chce jít demonstrovat, nebo někdo chce jít stávkovat, taktiky jsou různé, říká anarchista Igor Ševcov a dodává, že cílem je změnit či zrušit systém. Za svoji vazbu v případu údajného útoku zápalnými lahvemi na dům ministra obrany Stropnického požaduje odškodné. Chce prý využít možnosti, která mu je dána. Nemá podle svých slov pocit, že by dělal konfliktní věci.