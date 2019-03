ČSSD není mrtvá, už nejsme rozhádaní. Hnutí ANO není levicová strana, říká Hamáček

dnes | Už to není rozhádaná sociální demokracie, je to stabilizovaná strana a všichni to vidí, diskuzi vedeme na stranické půdě a ne přes média, říká na sjezdu ČSSD Jan Hamáček. Dodává, že hnutí ANO není levicová strana, ve vládě je jenom jedna levicová strana a je to prý sociální demokracie.