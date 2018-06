ČSSD ohýbá hřbet, komunisté chtějí trafiky, tuhle cenu Česko zaplatí za novou vládu, říká Kupka

28. 6. | Prezident vstupuje do sestavování vlády mnohem víc, než by v prostředí parlamentní demokracie bylo únosné, říká místopředseda ODS Martin Kupka. Vše, co se kolem jmenování nové vlády odehrává, podle něj dává důvody k tomu, aby občanští demokraté Babišův kabinet nepodpořili. V okamžiku, kdy vláda bude přicházet s návrhy, které budou užitečné, tak to podpoříme, říká Kupka. Komunisté podle něj vymění podporu vládě za trafiky, mnoha sociálním demokratům se ale do vlády s ANO nechce.