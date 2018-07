ČSSD se musí zachránit sama, vyhození Babiše Sobotkou z vlády bylo proti přání voličů, míní Šaradín

dnes | Museli jsme pojmenovat chyby, které udělal Bohuslav Sobotka, problémy z jara 2017 si ČSSD nese dodnes, říká poradce Jana Hamáčka Pavel Šaradín. Kdyby sociální demokracie odmítla vstup do vlády, mohly by následovat předčasné volby, nebo menšinová vláda. Strana se podle něj snaží dělat to nejlepší pro stabilitu ČR.