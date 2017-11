ČSSD ve vládě? Nikdo nám nic nenabídl, kandidáta na prezidenta jsme vybrat nestihli, říká Gajdůšková

dnes | Jako poradkyně Sobotky jsem neměla být zticha, úbytek hlasů trvá už od Paroubka. Problém ČSSD je hašteření se, to voliči neodpouští. Prohráli jsme boj s časem, proto jsme nenavrhli kandidáta na prezidenta, říká nově zvolená poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. Dodává, že Sobotka obětoval svůj život pro vládu, neudělal nic, co by vědomě sociální demokracii poškodilo.