Darovala vajíčka, aby její bratr s manželem měli dítě. Adopce se báli, říká Zítková

dnes | Chtěla jsem, aby kluci měli dítě, neznala jsem nikoho, kdo by na to byl lépe připravený. Od začátku jsem to brala tak, že budu teta, byla jsem si jistá, že to ustojím, líčí novinářka Radka Zítková. Poskytla vajíčka pro náhradní matku, která dítě odnosila. Vše se odehrálo v Kanadě, kde to zákony umožňují. Každý má tu hranici někde jinde, záleží na úhlu pohledu, naprosto chápu, že to někomu připadá neetické, říká Zítková.