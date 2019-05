Křetínský se vymlouvá, luxusní dárky pro Nečasovou nebyly přátelské, tvrdí právník

15. 5. | Miliardář Daniel Křetínský svým doznáním k darování šperků bývalé šéfce premiérova kabinetu Janě Nečasové potvrdil verzi obžaloby z krácení daní, říká právník Transparency International Petr Leyer. Přátelský dar to podle něj rozhodně nebyl, dokazuje to i fakt, že byly dary kupovány v hotovosti a pod cizím jménem. Je to jen maskování, dodává.