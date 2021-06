Myslela jsem si, že pro mě není na světě místo. Začalo to depresemi, nedokázala jsem vyjít z pokoje a stranila se lidí. Byla jsem zamotaná do svých stavů a nevnímala realitu, popisuje studentka M’Badjala Diaby. Na jaře skončila na psychiatrii, kde jí diagnostikovali hraniční poruchu osobnosti. Bylo hodně úlevné pojmenovat to, od 13 let jsem žila s tím, že si možná všechno vymýšlím, dodává.