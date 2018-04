Diváci chtějí vidět krev, každý by měl za chyby platit, ale ne v takovém extrému, říká biker Kulhavý

dnes | Tratě se ztížily neadekvátně tomu, jak se zlepšila technika, myslí si jeden z nejúspěšnějších závodníků na horských kolech Jaroslav Kulhavý. Organizátoři závodů v cross country by se podle něj měli zamyslet a nebýt tak sobečtí. Na konci března už potřetí ovládl etapové klání dvojic Cape Epic v Jihoafrické republice. Je to závod extrémní podmínkami i délkou, budíček je před pátou ráno, spí se v buších, občas je i přes 40 °C, líčí biker, který během kariéry vyhrál prakticky vše, co se vyhrát dalo. Z kol se pro mě stal životní styl, baví mě závodění i atmosféra, odpovídá na otázku, kde bere motivaci.