Doktorka ignorovala dítě v kaluži krve. Lehce selhala, míní náměstek ministra

dnes | Reportáž byla tendenční, působilo to na mě až bulvárně. Sestra byla nepoužitelná a lehce selhala i lékařka, dominantně to ale bylo selhání jednotlivců, hodnotí náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula případ malého Adama, na který upozornil dokument Obchod se svědomím. To dítě mělo zůstat na oddělení, poskytovat péči někde na chodbě je zásadně špatně, říká. Ne všichni chtějí přiznat chybu, nabídka na odškodnění ale padla, nemůžete se nicméně domluvit mimosoudně do doby, než to schválí pojišťovna, tvrdí Prymula.