Doufám, že se Křeček vzpamatuje a agendu zástupkyni Šimůnkové vrátí, říká Šabatová

„Je smutné, že se na úřadu ombudsmana jedná z hlediska pomsty. Je potřeba vyvíjet morální nátlak. Poslanci můžou přijmout usnesení, aby se doktor Křeček choval tak, jak má,” říká bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. „Spolupracovali jsme spolu šest let. Do jeho agendy jsem nikdy nezasahovala, on do mé opakovaně. Byl neloajální, ale bylo by nefér trestat ho tím, že mu vezmu agendu,” dodává.

