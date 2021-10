Část společnosti se teď propadá do energetické chudoby, ale dala bych si pozor na to mluvit o krizi. Nejzásadnější důvod je dlouhodobý, je nás skoro osm miliard a všichni potřebují nějaké zdroje, ale ty má planeta omezené. A ukazuje se, že ani náhodou nevíme, jak fosilní zdroje nahradíme. Vyžaduje to nový stav mysli, míní šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

