Drahá data? Češi umí nadávat, o slevu si neřekneme, ve vládě jsem volal asi za 150 Kč, říká Prouza

dnes | Lidé netlačí, necháváme si to líbit, to je smutná česká povaha nejenom ve vztahu k mobilním operátorům, to je stejný problém k bankám, kdy jsme platili výrazně vyšší bankovní poplatky než ve zbytku Evropy, umíme všichni nadávat, ale málokdo z nás si umí dupnout a říct, když mi nedáte slevu, tak půjdu někam jinam, bez toho tlaku to nepůjde, říká o drahých mobilních tarifech bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který měl na starost také digitální agendu. Na Úřadu vlády údajně platil za volání něco kolem 150 Kč. Čeští politici podle něj velmi málo rozumí současnému světu. Rozhodnutí brněnského soudu o zákazu služby Uber považuje za nesmysl.