Drážní inspektor: Strojvedoucí si někdy hrají s mobily, za nehody může lidský faktor

5. 3. | Jízdy vlakem se nemusíme bát, úroveň bezpečnosti na naší železnici je stále stejně vysoká, v poslední době je ale souběh několika mimořádných událostí, až na jednu jde vždy o selhání konkrétního člověka, na nádražích chybí výpravčí, který dá plácačkou povel, teď to rozhodnutí leží jen na strojvedoucím. Ti si někdy hrají si s mobilními telefony, ale nikdo nám to nepřizná, říká Jan Kučera, generální inspektor Drážní inspekce. Dodává, že na českém trhu chybí asi 300 strojvůdců, ze šetření inspekce ale nevyplývá, že by byli přetěžováni.