Druhé Čapí hnízdo? Jde o desítky milionů, Babišovi to patrně zlomí vaz, tvrdí Goláň

dnes | Manažeři nadhodnotili příjmy Čapího hnízda z reklamy. Podle posudku byla farma schopna udělat reklamu za 12,5 milionu korun, oni ale fakturovali 65 milionů. To by tam musely být tisíce billboardů, tvrdí senátor za hnutí Senátor 21 a daňový poradce Tomáš Goláň. Kvůli podezření z krácení daní podal v květnu trestní oznámení. V porovnání s tím, co se děje na Čapím hnízdě, řeší finanční správa desetikoruny, běžný občan je perzekvován, nemohl jsem mlčet, říká a odmítá, že by vedl kampaň proti premiérovi. Brojím i proti panu Kalouskovi, který zničil fungující strukturu finanční správy, upozorňuje Goláň.