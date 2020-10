Pod palbou od bratra Filipa žiju několik let, už jsem si na to zvykl, ale tři dny před volbami to není nic příjemného, média by se měla věnovat programu, říká senátor David Smoljak. V druhém kole senátních voleb na Praze 9 se utká s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Vystrčilova podpora Valenty se mi nelíbí, v politice by měli být lidi s čistým štítem, říká Stehlík.