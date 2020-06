Nevím, co to provedli. Video smazali ze strachu. Za týden ho vidělo půl milionu lidí, to byl ten problém, říká herec Jaroslav Dušek. Několik serverů včetně YouTube odstranilo na doporučení ministerstva záznam představení Malá vizita, ve kterém se hovoří o možnostech alternativní léčby koronaviru. Kdybych měl covid-19, šel bych si koupit melatonin, ten úplně stačí, aby vás zachránil, tvrdí Dušek.