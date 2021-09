DVTV Roadshow: Afghánistán byl nárazem do zdi, je to víc než porážka, říká Zaorálek

Neměli jsme se snažit přetvořit Afghánistán k obrazu svému. Prohra je, že jsme tam zůstali o několik let déle, než jsme měli, míní poslanec ANO Jaroslav Bžoch. Kdybych chtěl být škodolibý, tak řeknu, že KSČM to říkala 20 let. Je to fiasko, říká Zdeněk Ondráček z KSČM. Vojensky to prohra nebyla, kdybychom tam zůstali, tak Tálibánci zůstanou dál zalezlí v horách, dodává Jan Lipavský z Pirátů.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!