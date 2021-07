Je čas přestat proplácet testy? Je to správná cesta, jak lidi motivovat k očkování? Odpoví virolog Libor Grubhoffer. 90 miliard – tolik do banky během uplynulých patnácti let nanosil majitel malé směnárny. Téma pro advokáta Filipa Čabarta. Lék ALZ-801 je nová naděje pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, autorem je Martin Tolar. Na závěr interview s CEO Rohlik Group Tomášem Čuprem.