To, co dělám, není můj cíl, ale moje cesta. Nebetyčně mě to baví, ale o rodinu bych kvůli tomu přijít nechtěl, říká zpěvák a herec Vojtěch Dyk, který vydal album D.Y.K. Desku produkoval hudebník Ondřej Pivec. Našel jsem v něm někoho s velmi podobným stylem, mám v sobě hodně afrického vnímání hudby. Opakování mě nebaví, mantinely jsou skvělé, ale musíte se mezi nimi umět pohybovat svobodně, míní.