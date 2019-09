Ženy chtějí být pěkné a důstojné, nemají potřebu být trapné. Mně to nevadí, jsem trapná často, všechno obracím do legrace, říká stand up komička Adéla Elbel, jinak také členka hudebního uskupení Čokovoko. Miluju improvizaci a interakci s lidmi, ten adrenalin. Původně jsem to nechtěla dělat, trochu mě k tomu přinutili, líčí Elbel, která na podzim chystá sólové vystoupení trvající 80 minut.