Testy jsou drahé, lidi na ně nechodí a vyhýbají se karanténě, lidi sami musí pochopit, že je to jediná cesta z toho ven, epidemie opět sílí. Končím, protože ministerstvo neakceptovalo některá moje rozhodnutí, řadu věcí jsme se dozvídali z médií a nebylo to v souladu s tím, co jsme jako experti doporučili, říká končící šéf národního testování proti koronaviru Marián Hajdúch.