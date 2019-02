EU je pro Čechy nepodstatné téma, spíš řeší, jaké si vezmou ponožky, říká sociolog

dnes | Češi s EU nejsou spokojeni, nevěří ale institucím obecně. Kdyby se hlasovalo zítra, z Evropské unie by neodešli, před půl rokem by ale byli tam, co Britové, říká sociolog Martin Buchtík. Češi jsou na tom ale pořád téměř nejhůř ze států Unie. Veřejné mínění je vrtkavé, pokud by nastala krize, může se stát cokoliv, upozorňuje. Lidem, kteří nemají rádi EU to nevysvětlíte, dodává.