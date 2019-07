Eutanázie? Nemůžete odstranit problém utrpení tím, že zabijete trpícího, říká Vácha

dnes | Eutanázie je důstojný způsob smrti, každý by měl mít právo rozhodnout se, zda chce podstupovat další trápení a prodlužovat ho své rodině, říká poslankyně ANO Věra Procházková, která pracuje na návrhu zákona, co by legalizoval eutanázii. Podle ní budou pro zákon stanovena jasná pravidla, která zabrání jeho zneužití. Oproti tomu katolický kněz Marek Orko Vácha se obává, že zkopírujeme stejné chyby, které udělali Nizozemci nebo Belgičani. Ve všech těchto státech se podle něj eutanázie vymkla kontrole. Pacient, který v 21. století trpí bolestmi, je nesprávně léčen, dodává.