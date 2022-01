Falešný Ovčáček: Přišel jsem o inspiraci. To, co se na Hradě děje, už nejde parodovat

„Už mi to přijde hloupé. Ten člověk, který na Hradě sedí, a lidé, kteří ho řídí, už nepředstavují něco, z čeho by se měla dělat legrace, protože je to spíš smutné než k smíchu,” vysvětluje Ondřej Langr, proč ukončil činnost falešného facebookového účtu prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Je to maňásek, kterého jsem si nasadil na ruku. Nikdy jsme si osobně nepsali a netoužím po tom,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!