Farář Helebrant: Jsem pro stejnopohlavní manželství, církev by do toho neměla mluvit

„Stejnopohlavní pár bych oddal, v naší církvi se to již stalo. V sekulárním státě by do toho církev neměla vůbec mluvit, i když jsou nějaké náboženské argumenty proti. Vadí mi, když se do politiky tahá náboženství. V Bibli si každý může najít vlastní interpretaci,“ říká farář Jakub Helebrant z Pastoral Brothers. „To, že je vztah Adama a Evy modelový, neznamená, že jsou ostatní méněcenné,“ dodává.

